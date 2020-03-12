Fatih Portakal'dan Fahrettin Koca'ya koronavirüs teşekkürü
FOX TV ana haber bülteni sunucusu ve gazeteci Fatih Portakal tüm dünyada hızla yayılan koronavirüs için bir paylaşımda bulunarak teşekkür etti.Abone ol
Özellikle Sağlık Bakanlığı ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın ilk günden bu yana göstermiş olduğu tutumu takdirle karşılayan Fatih Portakal göstermiş olduğu liderlikten ötürü Bakan Koca'ya teşekkürm etti
İşte Fatih Portakal'ın o tweeti;
Korona TR’de. SağlıkBakanlığı
ve bakan ilk günden itiaaren liderlik gösterip olabildiğince açık kamuoyunu aydınlatıyor. Bir yurttaş olarak teşekkürler...
Korona TR’de. @saglikbakanligi ve bakan ilk günden itiaaren liderlik gösterip olabildiğince açıkkamuoyunu aydınlatıyor. Bir yurttaş olarak teşekkürler...— fatih portakal (@fatihportakal) March 11, 2020