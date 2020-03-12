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Fatih Portakal'dan Fahrettin Koca'ya koronavirüs teşekkürü

FOX TV ana haber bülteni sunucusu ve gazeteci Fatih Portakal tüm dünyada hızla yayılan koronavirüs için bir paylaşımda bulunarak teşekkür etti.

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Özellikle Sağlık Bakanlığı ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın ilk günden bu yana göstermiş olduğu tutumu takdirle karşılayan Fatih Portakal göstermiş olduğu liderlikten ötürü Bakan Koca'ya teşekkürm etti

İşte Fatih Portakal'ın o tweeti;

Korona TR’de. SağlıkBakanlığı
ve bakan ilk günden itiaaren liderlik gösterip olabildiğince açık kamuoyunu aydınlatıyor. Bir yurttaş olarak teşekkürler...

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