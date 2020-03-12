Fatih Portakal'dan Fahrettin Koca'ya koronavirüs teşekkürü

FOX TV ana haber bülteni sunucusu ve gazeteci Fatih Portakal tüm dünyada hızla yayılan koronavirüs için bir paylaşımda bulunarak teşekkür etti.

Abone ol

Özellikle Sağlık Bakanlığı ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın ilk günden bu yana göstermiş olduğu tutumu takdirle karşılayan Fatih Portakal göstermiş olduğu liderlikten ötürü Bakan Koca'ya teşekkürm etti

İşte Fatih Portakal'ın o tweeti;

Korona TR’de. SağlıkBakanlığı

ve bakan ilk günden itiaaren liderlik gösterip olabildiğince açık kamuoyunu aydınlatıyor. Bir yurttaş olarak teşekkürler...