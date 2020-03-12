HABER /  SPOR
ADV Tek kullanımlık defans jeli

NBA maçlarına corona virüs darbesi! Rudy Gobert virüsle dalga geçmişti

NBA'de Utah Jazz forması giyen Rudy Gobert'ın koronavirüs testi pozitif çıktı. Bu gelişme sonrası NBA askıya alındı. Rudy Gobert kısa bir süre öncesinde basın toplantısında koronavirüsü ti'ye almıştı.

Abone ol

NBA'den yapılan yazılı açıklamada, Utah Jazz takımının Fransız yıldızı Rudy Gobert'te corona virüs tespit edilmesinin ardından tüm maçların ikinci bir bildirime kadar iptal edildiği belirtildi.

Testi pozitif çıktı
Utah Jazz'ın Fransız yıldızı Rudy Gobert'e yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Dün gece oynanması gereken Oklahoma City Thunder - Utah Jazz maçı ise başlamasına kısa bir süre kala durduruldu ve maç iptal edildi.



Maçın oynanacağı sahada olmadığı belirtildi
Yapılan açıklamada ayrıca Covid-19 çıkan oyuncunun o sırada maçın oynanacağı sahada olmadığı belirtildi. 



Virüsle dalga geçmişti
Rudy Gobertin, geçtiğimiz günlerde basın toplantısı sırasında koronavirüs ile dalga görüntüler ortaya çıktı. Fransız basketbolcu, muhabirlerin mikrofonlarına ve kayıt cihazlarına tek tek dokunmuştu.

Geçtiğimiz günlerde seyircisiz maçlara çıkmayacağını ifade eden LeBron James, Koronavirüsle ilgili yaptığı açıklamada "Spor organizasyonlarını, okulları, ofis çalışmalarını ve birçok şeyi iptal ediyoruz. Ancak iptal etmemiz gereken şey 2020! Bu 3 ay çok sıkıntılı geçti! Tanrı sizi korusun, kendinize iyi bakın." dedi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Ünlü oyuncu Tom Hanks ve eşi koronavirüse yakalandı Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Erdoğan, Babacan'ın DEVA Partisi'nde kim için 'kripto FETÖ'cü' dedi
İtalya'da korkulan oldu! Tüm faaliyetler durduruldu
Irak'ta ABD'li askerlerin bulunduğu üsse füze saldırısı düzenlendi
MASAK, haksız fiyat artışı ve stokçuluk yapan firmalar hakkında inceleme başlattı
Mert Hakan'ın menajerinden transfer açıklaması
Yeni Malatyaspor Trabzonspor maçı golleri ve geniş özeti
ÖNCEKİ HABERLER
Adıyaman'da genç kız tartıştığı babasını tabancayla öldürdü
Türkiye'den Yunanistan'a ilk uyarı!
3 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu
Akhisarspor'un Adana Demirspor'u yenmesi sonrası Yılmaz Vural fenalık geçirdi
Borsa günü düşüşle tamamladı
Evde bakım maaşı 12 Mart hangi illerde yattı yeni liste hazır
Yorumlar