NBA maçlarına corona virüs darbesi! Rudy Gobert virüsle dalga geçmişti

NBA'de Utah Jazz forması giyen Rudy Gobert'ın koronavirüs testi pozitif çıktı. Bu gelişme sonrası NBA askıya alındı. Rudy Gobert kısa bir süre öncesinde basın toplantısında koronavirüsü ti'ye almıştı.

Abone ol

NBA'den yapılan yazılı açıklamada, Utah Jazz takımının Fransız yıldızı Rudy Gobert'te corona virüs tespit edilmesinin ardından tüm maçların ikinci bir bildirime kadar iptal edildiği belirtildi.

Testi pozitif çıktı

Utah Jazz'ın Fransız yıldızı Rudy Gobert'e yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Dün gece oynanması gereken Oklahoma City Thunder - Utah Jazz maçı ise başlamasına kısa bir süre kala durduruldu ve maç iptal edildi.





Maçın oynanacağı sahada olmadığı belirtildi

Yapılan açıklamada ayrıca Covid-19 çıkan oyuncunun o sırada maçın oynanacağı sahada olmadığı belirtildi.





Virüsle dalga geçmişti

Rudy Gobertin, geçtiğimiz günlerde basın toplantısı sırasında koronavirüs ile dalga görüntüler ortaya çıktı. Fransız basketbolcu, muhabirlerin mikrofonlarına ve kayıt cihazlarına tek tek dokunmuştu.