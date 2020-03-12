Koronavirüs Juventus'u vurdu Ronaldo'dan flaş karar

Cristiano Ronaldo, takım arkadaşı Rugani'nin koronavirüs testi pozitif çıktığı için Portekiz'den İtalya'ya dönmeyeceğini açıkladı.

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Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs, futbolu vurmaya devam ederken Cristiano Ronaldo'dan sürpriz bir açıklama geldi.

Ronaldo, İtalya'ya dönmüyor

İtalya'da hızla yayılan koronavirüs Juventus oyuncularından Daniele Rugani'de de görülmüştü. Yaşanan gelişmelerin ardından Juventus'un dünyaca ünlü yıldızı Cristiano Ronaldo İtalya'ya dönmeyeceğini kulübüne bildirdi.



Felç geçiren annesinin yanına gitti

Yıldız isim, pazar günü Inter ile seyircisiz oynanan maçın ardından bu ayın başında felç geçiren annesini ziyaret etmek üzere özel izinle Madeira'ya gitti. Hemen ardından ise İtalyan Ulusal Olimpiyat Komitesi (CONI) Serie A da dahil olmak üzere ülkedeki tüm sportif faaliyetleri durdurma kararı aldı.

Takım arkadaşı virüse yakalanınca kararını değiştirdi

Annesinin durumu iyiye giden Ronaldo, İtalya'daki durum düzelene kadar ailesiyle birlikte Madeira'da kalmaya karar verdi. İtalyan basınında yer alan haberlere göre 35 yaşındaki futbolcu, seyahat kısıtlamalarına rağmen Portekiz'den İtalya'ya dönmek için özel uçuş için izin almıştı; fakat takım arkadaşı Daniele Rugani'nin testi pozitif çıkınca kalmaya karar verdi. Ronaldo'nun bu kararını Juventus'a ilettiği belirtildi.





Kulüpten açıklama var

Açıklamada, "Juventus Futbol Kulübü şu anda onunla temasa geçenlerin sayımı da dahil olmak üzere yasaların gerektirdiği tüm izolasyon prosedürlerini etkinleştirmektedir." ifadesi kullanıldı.





Virüse yakalanan ilk futbolcu

Rugani, Serie A'da yeni tip koronavirüs bulaşan ilk futbolcu oldu. Juventus'ta tüm takımın karantina altına alınması bekleniyor. Aynı zamanda Inter'in futbolcularının de bu önlemler kapsamında karantinaya alınacağı iddia ediliyor.