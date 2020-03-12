İzmir'de bir kişi silahla AVM'ye daldı! Silah sesleri gelirken AVM boşaltıldı

İZMİR Bornova'dan gelen son dakika haberi yürekleri ağıza getirdi. Bir kişinin elinde silahla AVM'ye daldığı ve rastgele ateş açtığı haber verildi. Şahıs yakalandı.

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Olay, saat 11.00 sıralarında, Point Bornova AVM bulunan alışveriş merkezinde meydana geldi. Pompalı tüfekle alışveriş merkezine giren erkek şüpheli, rastgele ateş etmeye başladı.

Mağazalarda çalışanlar ve müşteriler, panik yaşarken, ihbar üzerine alışveriş merkezine polis ekipleri sevk edildi. Bu sırada çoğu müşteri ve personel, dışarı koştu.

Emniyet Müdürü Gülden Türkal ikna etti

Elindeki pompalı tüfekle bir süre alışveriş merkezinde dolaşan şüpheli, Bornova Emniyet Müdürü Gülden Türkal tarafından ikna edilerek, teslim oldu.

Türkal ve diğer polislerin alışveriş merkezinden çıkardığı şüpheli, gözaltına alınırken, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Saldırganın kimliği ve saldırıyı gerçekleştirme sebebi henüz bilinmiyor.