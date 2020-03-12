Rusya'yı vuracak yeni petrol hamlesi! Irak ve Kuveyt de katıldı

Suudi Arabistan Asya, Avrupa ve ABD'deki müşterilerine varil başına 6 ila 8 dolar arasında bir indirim sunacağını açıklamıştı. Suudi Arabistan'a Irak ve Kuveyt de katıldı. Bu hamlelerin doğrudan Rusya'nın enerji piyasasındaki pozisyonunu zayıflatmayı amaçladığı öne sürülüyor.

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Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC), önde gelen üreticileri arasında yer alan Irak ve Kuveyt, nisan ayı teslimatları için petrol fiyatlarında indirime gidiyor. İki ülkenin indirim ve üretim konusunda Suudi Arabistan'ı takip edeceği ileri sürülüyor.

OPEC ve OPEC dışı ülkelerin (OPEC+) toplantısında ek üretim kesintisi kararının çıkmaması, küresel piyasada arz fazlasında artış riski oluştururken, Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dünya genelinde ham petrol talebini olumsuz etkiliyor.

Her iki durum petrol fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturuyor. OPEC ve Rusya'nın da dahil olduğu OPEC dışı bazı ham petrol üreticisi ülkelerin Viyana'daki toplantısından üretim kesintisi kararının çıkmamasıyla Brent petrolün varil fiyatı 31 dolara kadar geriledi.

Petrol üretimini artırılacağı belirtildi

Geçtiğimiz Cumartesi günü, Suudi Arabistan Asya, Avrupa ve ABD'deki müşterilerine varil başına 6 ila 8 dolar arasında bir indirim sunacağını açıkladı. Ayrıca, küresel ekonomik yavaşlamaya ve talep düşüşüne rağmen, petrol üretimini artırılacağı belirtildi.

Irak ve Kuveyt'te düğmeye bastı

Bloomberg'de yer alan habere göre, Irak, Nisan ayı teslimatları için varil maliyetini 5 dolar düşürdü. Aynı zamanda, kaynaklara göre, devlet şirketi Devlet Petrol Pazarlama Örgütü (SOMO) ihracatı önümüzdeki ay artırmayı planlıyor. Kuveyt de, Asya'dan gelen alıcılara petrolün varil fiyatında 6 dolar indirim yapacak.

Rusya'yı vurdu

ABD merkezli Wall Street Journal'a göre, Suudi yetkililer bu fiyat düşüşü ile doğrudan Rusya'nın enerji piyasasındaki pozisyonunu zayıflatmayı amaçlıyor. Ancak Suudi Arabistan tarafı, Suudi Arabistan'ın Rusya Federasyonu ile bir fiyat savaşı ilan etmediğini ve Rusya'nın petrol piyasasının en önemli ortağı olduğunu ileri sürüyor.