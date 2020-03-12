HABER /  SAĞLIK
ADV Tek kullanımlık defans jeli

Garanti ve Yapı Kredi bankalarından korona önlemi personele izin verildi

Yapı kredi ve Garanti Bankası koronavirüs önlemleri kapsamında hamile ve kronik hastalığı olan çalışanlarına izin verdi. Paraya dokunan çalışanlar eldiven takmaya başladı. Etkinlikler iptal edildi.

Abone ol

Koronavirüsün (Covid-19) Türkiye'de de görülmesi üzerine dün Kadir Has Üniversitesi eğitime ara vermiş, Bahçeşehir Üniversitesi de online eğitime geçmişti. Bir haber de bankacılık sektöründen geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bir kişide virüse rastlandığını fakat şu an için herhangi bir salgın durumunun olmadığını belirtti. Öte yandan Covid-19 virüsünün yayılımını aza indirgemek için kamu ve özel sektörde birçok önlem alınıyor.

Bazı özel şirketler, çalışanlarına virüsten korunma yollarıyla ilgili bilgi vererek, antiseptik dezenfektan, kolonya gibi koruyucu maddeler verdi.

Garanti Bankası'ndan hamile ve hastalara izin

Öte yandan Garanti Bankası'nın (BBVA), hamile ve kronik hastalığı olan çalışanlarına ay sonuna kadar idari izin verdiği öğrenildi. Bankadan çalışanlarına gönderilen bilgilendirme mailinde hamile çalışanların ay sonuna kadar idari izinli sayılacağı bilgisi paylaşıldı.

Yapı Kredi de idari izin verdi

Yapı Kredi Bankası da hamile ve kronik hastalığı olan çalışanlarına izin verdi. Her iki banka da paraya temas eden çalışanlarına eldivenle çalışmaları için bilgilendirme yaptı. 

Garanti Bankası'ndan personele gönderilen bilgilendirme yazısında, "Bankamızın tüm etkinlik ve organizasyonları 30 Nisan 2020 tarihine kadar iptal edilmiştir. Tüm eğitimlerimiz Mart ayı sonuna kadar ertelenmiştir. Yurtdışı konferans/eğitim katılımları ile yurtiçi banka dışı eğitim ve konferans katılımları Mart ayı sonuna kadar durdurulmuştur. Bu süre gelişmelere göre uzatılabilecektir" denildi.

8 kişiden fazla kişinin katılacağı toplantılara yasak

Personele gönderilen yazıda, "Bankada 8 kişiden fazla katılımlı tüm toplantıların/komutelerin/görüşmelerin dijital araçlar kullanılarak uzaktan yapılması zorunludur" uyarısı yapıldı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
İşte Ali Babacan'ın deva olacak dediği vaatleri
FIBA tüm maçları askıya aldı Euroleague maçları da ertelendi
Çin'de kahraman olarak adlandırılan doktor koronanın ne zaman biteceğini açıkladı
ADA'nın son anketinde Ali Babacan'ın DEVA Partisi sürpriz yaptı Davutoğlu'nu geçti
Rusya'yı vuracak yeni petrol hamlesi! Irak ve Kuveyt de katıldı
İzmir'de bir kişi silahla AVM'ye daldı! Silah sesleri gelirken AVM boşaltıldı
ÖNCEKİ HABERLER
Hale Koca kimdir Fahrettin Koca'nın eşi kaç yaşında mesleği ne?
Saldırı hazırlığında 8 terörist etkisiz hale getirildi
Tom Hanks kimdir yaşı kaç corona virüs haberini verdi
Erhan Yazıcıoğlu eşi Müge Yazıcıoğlu kaç yaşında?
Koronavirüsün vurduğu İran IMF'nin kapısını çaldı 5 milyar dolar istedi
Atiye 2. sezon ne zaman Netflix yeni sezon Atiye duyurusu
Yorumlar