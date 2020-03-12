Garanti ve Yapı Kredi bankalarından korona önlemi personele izin verildi

Yapı kredi ve Garanti Bankası koronavirüs önlemleri kapsamında hamile ve kronik hastalığı olan çalışanlarına izin verdi. Paraya dokunan çalışanlar eldiven takmaya başladı. Etkinlikler iptal edildi.

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Koronavirüsün (Covid-19) Türkiye'de de görülmesi üzerine dün Kadir Has Üniversitesi eğitime ara vermiş, Bahçeşehir Üniversitesi de online eğitime geçmişti. Bir haber de bankacılık sektöründen geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bir kişide virüse rastlandığını fakat şu an için herhangi bir salgın durumunun olmadığını belirtti. Öte yandan Covid-19 virüsünün yayılımını aza indirgemek için kamu ve özel sektörde birçok önlem alınıyor.

Bazı özel şirketler, çalışanlarına virüsten korunma yollarıyla ilgili bilgi vererek, antiseptik dezenfektan, kolonya gibi koruyucu maddeler verdi.

Garanti Bankası'ndan hamile ve hastalara izin

Öte yandan Garanti Bankası'nın (BBVA), hamile ve kronik hastalığı olan çalışanlarına ay sonuna kadar idari izin verdiği öğrenildi. Bankadan çalışanlarına gönderilen bilgilendirme mailinde hamile çalışanların ay sonuna kadar idari izinli sayılacağı bilgisi paylaşıldı.

Yapı Kredi de idari izin verdi

Yapı Kredi Bankası da hamile ve kronik hastalığı olan çalışanlarına izin verdi. Her iki banka da paraya temas eden çalışanlarına eldivenle çalışmaları için bilgilendirme yaptı.

Garanti Bankası'ndan personele gönderilen bilgilendirme yazısında, "Bankamızın tüm etkinlik ve organizasyonları 30 Nisan 2020 tarihine kadar iptal edilmiştir. Tüm eğitimlerimiz Mart ayı sonuna kadar ertelenmiştir. Yurtdışı konferans/eğitim katılımları ile yurtiçi banka dışı eğitim ve konferans katılımları Mart ayı sonuna kadar durdurulmuştur. Bu süre gelişmelere göre uzatılabilecektir" denildi.

8 kişiden fazla kişinin katılacağı toplantılara yasak

Personele gönderilen yazıda, "Bankada 8 kişiden fazla katılımlı tüm toplantıların/komutelerin/görüşmelerin dijital araçlar kullanılarak uzaktan yapılması zorunludur" uyarısı yapıldı.