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FIBA tüm maçları askıya aldı Euroleague maçları da ertelendi

Euroleague yönetimi, koronavirüs salgını nedeniyle Euroleague'de ve Eurocup'ta bugün oynanacak olan müsabakalar öncesinde iptal kararı aldı. Müsabakalar ikinci bir duyuruya kadar oynanmayacak.

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Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs sporu vurmaya devam ediyor. Dünyada yaşanan koronavirüs salgını sonrası bir çok spor organizasyonları iptal edilirken basketbolda Euroleague ve Eurocup müsabakaları iptal edildi. 

FIBA tüm maçları erteledi
FIBA'dan yapılan açıklamada, corona virüs salgını nedeniyle mevcut durumun değerlendirildiği, oyuncuların, antrenörlerin, yetkililerin, taraftarların sağlığı ve güvenliğini korumak adına tüm FIBA müsabakalarının yarından itibaren ertelendiği kaydedildi.

Gelişmeler yakından takip edilecek
Açıklamada, FIBA'nın gelişmeleri takip etmeyi sürdüreceği ve uygun şartların oluşması halinde maçların oynanıp oynanmayacağı konusundaki seçenekleri değerlendireceği ifade edildi.

EuroLeague de askıya aldı
EuroLeague yönetimi de koronavirüs salgını nedeniyle ikinci bir açıklamaya kadar organizasyondaki tüm maçların askıya alındığını bildirdi. 

Euroleague resmi internet sitesinden yapılan açıklamada konuyla ilgili şu ifadelere yer verildi: "Euroleague yönetimi, COVID-19 salgını ile ilgili son gelişmeleri, turnuvalarda mücadele eden takımlar için artan riskleri, Avrupa’daki hareket kısıtlamasını ve seyahat edememe durumunu yakından takip ediyor. Bu sebeplerden dolayı, organizasyonun düzenliliğini korumak imkansız hale geldi. Katılımcıların ve taraftarların güvenliğini korumak için Euroleague yönetimi, kulüplerle anlaşarak Turkish Airlines Euroleague, 7Days Eurocup ve Adidas Next Generation Turnuvası’nda oynanması planlanan karşılaşmaları yeni bir açıklamaya kadar durdurma kararı aldı.”

Anadolu Efes, oyuncuları evlerine yolladı
Öte yandan THY Avrupa Ligi'nde bu akşam Valencia ile karşılaşacak olan Anadolu Efes, maç öncesi kampı iptal ederek oyuncuları evlerine yolladı.

Ergin Ataman, konuyla ilgili yaptığı açıklamada; "İnsan sağlığının dünya üzerindeki tüm yarışmalardan, kazanılabilecek tüm başarılardan daha değerli olduğuna inanıyoruz. Bu konuda gerek Avrupa spor otoritelerinin gerekse Gençlik ve Spor Bakanlığımızın alacağı tüm kararları destekliyorum." dedi.

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