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Üniversiteler eğitime ara verecek mi YÖK Başkanı açıkladı

YÖK Başkanı Yekta Saraç, "Devletimizin alacağı karara uyacağız. Olası bir tatil durumunda yüzbinlerce üniversite öğrencisi memleketlerine dağılacak. Bu hareketlilik bir risk olabilir" dedi.

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Yüksek Öğretim Kurulu Başkanı Yekta Saraç, koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle üniversitelerde eğitime ara verilip verilmeyeceği sorusuna cevap verdi. Başkan Saraç son dakika açıklamasında, "Büyük şehirlerde yüzbinlerce öğrenci okuyor. Bunların hepsi memleketlerine dağılacak. Dolayısıyla hastalıkla ilgili bir risk olabilir. Bunun için tatil meselesinde biz müteredditiz. Devlet kararına uyacağız. Oradan bir karar gelmeden atacağımız adımın sağlık açısından da risk taşıyacacağını düşünüyoruz" dedi.

Dün Kadir Has Üniversitesi koronavirüs nedeniyle eğitime ara verirken, Bahçeşehir Üniversitesi kampüsleri kapatarak online eğitime geçmişti.

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