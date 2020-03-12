HABER /  DÜNYA
ADV Tek kullanımlık defans jeli

Koronavirüsün vurduğu İran IMF'nin kapısını çaldı 5 milyar dolar istedi

İlk olarak Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgınının vurduğu İran, salgınla mücadele edebilmek için IMF'den 5 milyar dolar acil durum yardımı talep etti.

Abone ol

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, ülkesinin yeni tip oronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele etmek için Uluslararası Para Fonu'ndan (International Monetary Fund - IMF) 5 milyar dolar para talep ettiğini duyurdu.

Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda IMF Direktörü Kristalina Geogieva'nın "Kovid-19'dan etkilenen ülkelere 'Acil Finansal Araç'tan destek sağlanacak" açıklamasını hatırlatan Zarif, İran Merkez Bankası'nın "acil olarak" destek istediğini ifade etti.

5 Milyar dolar talep edildi

İran Merkez Bankası Başkanı Abdülnesar Hemmati de istenen desteğin miktarının 5 milyar dolar olduğunu ve talebin IMF'ye bir mektupla aktarıldığını bildirdi.

354 kişi hayatını kaybetti

Koronavirüs salgınının en sert şekile vurduğu ülkelerden biri olan İran'da 9 bin vaka tespit edildi ve 354 kişi hayatını kaybetti.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
ADA'nın son anketinde Ali Babacan'ın DEVA Partisi sürpriz yaptı Davutoğlu'nu geçti
Rusya'yı vuracak yeni petrol hamlesi! Irak ve Kuveyt de katıldı
İzmir'de bir kişi silahla AVM'ye daldı! Silah sesleri gelirken AVM boşaltıldı
NBA maçlarına corona virüs darbesi! Rudy Gobert virüsle dalga geçmişti
Koronavirüs Juventus'u vurdu Ronaldo'dan flaş karar
AK Parti'den koronavirüs önlemi! Yaşlı ve çocuklar toplantılara alınmayacak
ÖNCEKİ HABERLER
Erhan Yazıcıoğlu kimdir kaç yaşında? Erhan Yazıcıoğlu eşi kimdir?
Üniversiteler eğitime ara verecek mi YÖK Başkanı açıkladı
Okullara koronavirüs tatili mi geliyor MEB tüm etkinlikleri iptal etti
65 yaş aylığı ödeme günleri ne zaman yatacak?
Suudi Arabistanlı eski istihbaratçı Veliaht Prens tehdidinden Kanada'ya kaçtı
Deniz Bayramoğlu kimdir Ece Üner'in eşi mesleği nedir?
Yorumlar