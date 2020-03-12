Erhan Yazıcıoğlu kimdir kaç yaşında? Erhan Yazıcıoğlu eşi kimdir?

Usta oyuncu ve tiyatrocu olan Erhan Yazıcıoğlu'nun hayatı merak konusu oldu. Birçok karaktere hayat veren, kariyeri boyunca onlarca oyun ve dizide rol alan Erhan Yazıcıoğlu aslen İstanbullu ve Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlu. Erhan Yazıcıoğlu 68 yaşında ve 2 çocuk babası.

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Usta oyuncu ve sayısız tiyatro oyununda rol alan Erhan Yazıcıoğlu hayatıyla merak konusu oldu. Kariyeri boyunca unutulmaz eserleri sahneye koyan Erhan Yazıcıoğlu aslen İstabullu ve 68 yaşında. Müge Yazıcıoğlu ile evli olan Erhan Yazıcıoğlu'nun Burçak Yazıcıoğlu, Begüm Yazıcıoğlu adında iki çocuğu var.

Erhan Yazıcıoğlu, 1954 yılında İstanbul'da doğmuştur. Babasının adı Muhsin Yazıcıoğlu'dur. Liseden mezun olduktan sonra üniversite ye devam etmeyip, 1971 yılında henüz 17 yaşında iken babasının itirazlarına rağmen İstanbul Şehir Tiyatroları'nda figüran olarak işe başladı.

Emekli oluncaya kadar İstanbul Şehir Tiyatroları'nda pek çok oyunda görev aldı. Emekli olduktan sonra da konuk oyuncu olarak tiyatro sahnelerinde çalışma hayatına devam etti.

Tiyatro İstanbul, Sadri Alışık Tiyatrosu, gibi tiyatrolarda da konuk oyuncu olarak ve konuk yönetmen olarak bulundu.Televizyonda "Seç Bakalım" adlı programı uzun süre sundu. Ayrıca uzun yıllar seslendirme ve seslendirme yönetmenliği yapmıştır.

Hayatını sesiyle kazanırken 1995 yılında ses tellerinde kanser hücresi bulundu. Yıllarca ekranlardan uzak durdu tedavisini oldu. 2012 yılında "Karadayı" dizisiyle ekranlara dönerken aynı zamanda kendi hayat hikayesini anlattığı "Kenar Mahalle Delikanlısı" adlı kitabıyla sevenlerinin karşısına çıktı.

Erhan Yazıcıoğlu'nun ilk evliliğinden iki kızı vardır. 1986 yılında boşandıktan sonra 3 yıl çocukları eski eşinde kaldı; sonra da büyük kızı Begüm (d.1981) 8,5 yaşında ve küçük kızı Burçak (d.1985) ise 3,5 yaşında iken babalarının yanına geldi.

Erhan Yazıcıoğlu, 1993 yılında tanıştığı Müge Sürmeli ile 1998 yılında evlendi.

Erhan Yazıcıoğlu, 18 Temmuz 2014 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmenliği görevine getirildi. 29 Aralık 2015tarihinde bu görevinden istifa etti.

Kitapları :

2012 - Kenar Mahalle Delikanlısı

Rol Aldığı Tiyatro Oyunları:

2012 - Bizim Şarkımız : Kürşat Başar - Zeynep Talu Sanat Atölyesi

2011 - Ben Sinema Artisti Olmak İstiyorum : Neil Simon - İstanbul Şehir Tiyatrosu

2008 - Bahçemdeki Ayı : Refik Erduran - Sadri Alışık Tiyatrosu

2003 - Ağzı Çiçekli Adam : Luigi Pirandello - İstanbul Şehir Tiyatrosu

2002 - Düğün Yada Davul : Haşmet Zeybek - İstanbul Şehir Tiyatrosu

2001 - Terlik (oyun) : Alan Ayckbourn - Tiyatro İstanbul

2000 - Canlı Maymun Lokantası : Güngör Dilmen - İstanbul Şehir Tiyatrosu

1989 - Ağrı dağı Efsanesi : Yaşar Kemal - İstanbul Şehir Tiyatrosu

1988 - Misafir : Bilgesu Erenus - İstanbul Şehir Tiyatrosu

1987 - Keşanlı Ali Destanı : Haldun Taner - İstanbul Şehir Tiyatrosu

1986 - 1793 Victor Hugo : Victor Hugo Jacques Tephany - İstanbul Şehir Tiyatrosu

1987 - Vişne Bahçesi : Anton Çehov - İstanbul Şehir Tiyatrosu

1985 - Düğün Ya Da Davul : Haşmet Zeybek - İstanbul Şehir Tiyatrosu

1979 - Erkek Satı : Fazıl Hayati Çorbacıoğlu - İstanbul Şehir Tiyatrosu -

1978 - Tuzak : İstanbul Şehir Tiyatrosu

Yönettiği Tiyatro Oyunları :

2008 - Bahçemdeki Ayı : Refik Erduran - Sadri Alışık Tiyatrosu

2006 - İlk Göz Agrısı : Feraizcizade M. Şakir - T.Yılmaz Öğüt - İstanbul Şehir Tiyatrosu

2005 - Dosya : Tuncer Cücenoğlu - İstanbul Şehir Tiyatrosu

2003 - Altın Küp : Zerrin Akdenizli - İstanbul Şehir Tiyatrosu

1991 - Palyaço Prens : Turgut Yıldız - İstanbul Şehir Tiyatrosu

1988 - Rüyaların En Güzeli : Hadi Çaman - İstanbul Şehir Tiyatrosu

1978 - Emek Köy : Engin Noyan - İstanbul Şehir Tiyatrosu

Filmleri :

2012 - 2013 - Karadayı (Bakan Mehmet Saim) (Tv dizisi)

2007 - Kayıp (Tv filmi)

2006 - Kısık Ateşte 15 Dakika (Adnan Arsev)(Sinema filmi)

2000 - Şemsi Paşa Pasajı (Tv dizisi)

1995 - Palavra Aşklar (Tv dizisi)

1985 - Mavi Mavi (Ruşen)(Tv dizisi)