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Bakan Pekcan: 81 ilde denetimlere başladık

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan corona virüs salgını nedeniyle bazı ürünlerde yapılan fiyat artışları ile ilgili olarak "81 ilde sağlık malzemesi ve gıda konusunda fiyat artışları ile ilgili eş zamanlı denetimlere başladık.'' ifadelerini kullandı.

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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, tüm dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'de de rastlanan Koronavirüsin ardından ülkemizdeki fırsatçıların fahiş fiyatlarla sattıkları ürünlerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Pekcan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; "81 ilde sağlık malzemesi ve gıda konusunda fiyat artışları ile ilgili eş zamanlı denetimlere başladık. Fiyatları etkileme, ürünlerin yokluğuna neden olma, mal satışlarından kaçınma fiilleri TCK'ye göre suç.

''Türk Ceza Kanunu'na göre gereğini yapacağız''
Bunların hapse kadar cezası olacak. İnternet ortamındaki ürün fiyatları ile ilgili de gereğini yapacağız. Haksız fiyat artışları ile ilgili Türk Ceza Kanunu'na göre gereğini yapacağız.''

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