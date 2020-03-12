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La Liga yönetiminden flaş Koronavirüs kararı

İspanya'da La Liga yönetimi, futbolda 1. ve 2. Lig karşılaşmalarını yeni tip koronavirüs nedeniyle askıya aldı.

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Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs futbolu vurmaya devam ediyor.

La Liga’nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 2’nci, 3’üncü liglerin yanı sıra futsal ve kadın futbol liglerindeki maçların ertelenmesinin ardından La Liga Santander ve La Liga SmartBank’ta önümüzdeki iki haftada oynanması planlanan karşılaşmaların da koronavirüsün yayılmasını önlemek amacıyla askıya alındığı bildirildi.

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