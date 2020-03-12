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Samsun Bafra'da 5 çocuk annesi kadın vahşice katledildi komşuları buldu

SAMSUN'un Bafra ilçesinde 55 yaşındaki 5 çocuk annesi Gönül Güngör isimli kadın, komşuları tarafından evinde boğazı kesilmiş, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanmış olarak bulundu.

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Olay, bugün öğle saatlerinde Bafra ilçesi Dededağı Mahallesi’nde meydana geldi. Gönül Güngör’ü ziyarete giden komşuları, kapının açık olduğunu fark etti. İçeri giren komşular, dağınık olan evde, Güngör’ü kanlar içerisinde yerde yatarken buldu. 

Eşiyle birlikte yaşayan 5 çocuk annesi 55 yaşındaki Gönül Güngör, boğazı kesilmiş, ayaklarından ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanmış. İhbar üzerine eve polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, vücudunda bıçak darbeleri olan Güngör'ün öldüğü tespit edildi.

Olay yeri incelemesi sürüyor

Durumun jandarmaya bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, çevrede güvenlik önlemi aldı. Olayı duyan ve evin çevresine toplanan ölen kadının yakınları, sinir krizi geçirdi. 

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Komşuların ifadelerinden yola çıkan polis ekipleri, olayı gerçekleştirdiğinden şüphelenilen kadının akli dengesi yerinde olmayan oğlu B.G.’yi yakalamak için çalışma başlattı.

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