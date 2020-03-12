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Cübbeli Ahmet çok kızdı! Hakkım haram olsun virüs bulaşsın

Koronavisün Türkiye'de görülmesi sonrası sosyal medyadan dua paylaşanlar oldu. Cübbeli Ahmet Hoca bu şekilde dua paylaşıp satanlara “Bu duâları kendiniz ve sevdikleriniz için çoğaltabilirsiniz ama parayla satanlara hakkım haram olsun, virüs bulaşsın!” diyerek tepki gösterdi.

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Kamuoyunca Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, dünyayı saran yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası, bulaşıcı hastalıklara ilişkin merak edilen duaların yer aldığı bir PDF yayınladı. Ahmet Hoca’nın resmi internet sitesinden yayınlanan dualara dair önemli bir uyarı da yapıldı.

Yapılan duaların parayla satılmasına karşı olan Cübbeli Ahmet Hoca, “Bu duâları kendiniz ve sevdikleriniz için çoğaltabilirsiniz ama parayla satanlara hakkım haram olsun, virüs bulaşsın!” dedi.

Sevdiklerine dağıtmak için çoğaltanlara hakkımız helal

Cübbeli Ahmet Hoca’nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamanın bir kısmı şu şekilde: Geçen günkü tweetimizde de bildirdiğimiz üzere bunları kendisi okumak için indiren, çıktı alan ve sevdiklerine dağıtmak için teksîr edenlere (çoğaltanlara) bu hususta haklarımız helâl ettik.

Hakkımızı haram edeceğimizi tekrar tekrar ifâde ediyoruz

Lâkin bunları menfaati için, istismâr için kullanan ve parayla satmaya kalkanlar bizim bedduâmıza dâhil olurlar. Onlara hakkımızı haram edeceğimizi tekrar tekrar ifâde ediyoruz. İnsan bu gibi hususlarda Allah-u Te‘ala’dan korkmalı ve bunları istismâr malzemesi yapmamalıdır!

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