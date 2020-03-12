Koronavirüsünün akciğerlere verdiği zarar böyle görüntülendi

Hava kesecikleri doluyor

Filmlerde corona virüsün akciğerleri nasıl tahrip ettiği net bir şekilde görülüyor. X-ray ışını taramalarında corona virüsün etkileği yerler beyaz olarak görülüyor. Uzmanlar, hastada virüsün akciğerlerdeki hava keseciklerini kısmen doldurduğunu ve akciğer nodüllerine sebep olduğunu belirtti. Diğer taraftan aynı tip anormalliklerin SARS (Şiddetli Akut Solunum Sendromu) ve MERS (Ortadoğu Solunum Sendromu) vakalarında da görüldüğünü söylediler.