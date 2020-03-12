Mustafa Cengiz'den Koronavirüs uyarısı: Öksürdüm ama kaçmayın

Galatasaray Kulübü ile GSYİAD arasında iş birliği anlaşması imzalanırken bir ara öksüren Mustafa Cengiz, "Öksürdüm ama kaçmayın" dedi.

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Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği arasında iş birliği anlaşmasında konuştu.

"Öksürdüm ama kaçmayın"

İmza töreninde bir ara öksüren Mustafa Cengiz, "Öksürdüm ama kaçmayın" dedi. Ayrıca Mustafa Cengiz anlaşmanın başında karşısındaki kişinin elini sıktı sonra corona virüs nedeniyle 'Metin Oktay' selamı yaptı.



Cengiz yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; ''İnsanoğlu başarı karşısında takdir edilmeyi bekler, takdir edilmeyince de kırgınlık yaratır. Bizim beklediğimiz tek şey başarı karşısında takdir edilme duygusudur. Kişisel tatmini bıraktık. Sadece Galatasaray yaşasın diye devam ediyoruz.

''İBB bütün stadı, kapalı ve açık alanları dezenfekte etti''

Maçla ilgili dezenfekte yapacaktık, sağolsun İBB bütün stadı, kapalı ve açık alanları dezenfekte etti. Beşiktaşlı kardeşlerimiz de rahatlıkla gelebilir. Sahada hakça bir mücadele olsun, lehimize ve aleyhimize adaletsiz bir hakem kararı olmasın diliyorum. Bilim insanları güzel açıklıyor, tüm önergelere uymalıyız fakat panik yapmamalıyız. Çanakkale'nin kapısına bir savaş gemisi geliyor, hepimiz cepheyi bırakıp makarna almaya koşuyoruz, bu olmaz. Siz önlemini alacaksınız. Koronavirüs bizim yaşımızdakilere vuruyormuş. Bizi sevmeyenler sevinsin.

''Berbat tuvaletlere bırakmıyoruz''

Maçı erteleyelim, maç seyircisiz oynansın sözleri, ben şaşırdım. Galatasaray - Beşiktaş maçı tek mi, diğer maçlar iptal mi oldu? Biz iyi ağırlıyoruz. ''Tuvaletlerimiz iyi deyip'' berbat tuvaletlere bırakmıyoruz, ''ses vermeyeceğiz deyip'', hoparlörleri açmıyoruz.''

''Arda Turan şu anda gündemde yok''

Mustafa Cengiz, bir muhabirin Arda Turan, 'Galatasaray Başkanı da çağırırsa giderim' dedi. Sizin duruşunuz aynı mı?" sorusuna "Arda bize hizmet etmiş değerli bir kardeşimiz. Günü geldiğinde her şey düşünülebilir. Şu anda gündemde yok." şeklinde yanıt verdi.

''Mete Kalkavan sen de lütfen kabul etme''

Geçtiğimiz hafta sonu oynanan ve 2-2 sona eren Sivasspor maçının hakemi Mete Kalkavan hakkında konuşan Cengiz, ''Ben olsam Mete Kalkavan'ı Sivasspor maçına vermezdim. MHK burada bir hata yaptı. Sevgili MHK, Mete Kalkavan'ı bizim maçlarımıza verme ya! Mete Kalkavan sen de lütfen bizim maçlarımızı kabul etme ya. Bizim maçı yönetme güzel kardeşim ya!" dedi.