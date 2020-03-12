Diyarbakır'da bir anne kızının çaldığı yüzüğü geri verdi

DİYARBAKIR 'da herkesi şaşırtan ilginç bir olay yaşandı. Genç bir kız kuyumcuya girip baktığı yüzüğü çaldı bunu yayınlanan görüntülerden farkeden annesi yüzüğü geri götürüp verdi. 2 bin lira değerindeki altın yüzüğü geri alan kuyumcu, şikayetinden vazgeçti

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Diyarbakır'da kuyumcu R.A.'nın dükkanına geçen cuma günü müşteri gibi gelen genç kız, nişanlısına göstermek için tezgah üzerine çıkartılan yüzüklerin fotoğrafını çekmek istedi.

Dalgınlığından faydalanıp çaldı

Ancak genç kız, kuyumcunun bir anlık dalgınlığından faylanıp, 2 bin lira değerindeki altın yüzüğü çantasına koydu. Genç kız dükkandan çıktıktan sonra yüzüğün olmadığını fark eden kuyumcu, iş yerinin güvenlik kamerasını izledi.

Şikayetinden vazgeçti

Kuyumcu sonrasında genç kıza ait bu görüntüleri, sosyal medya hesabından yayınladı. Görüntüdeki kızın kendi kızı olduğunu fark eden anne, yüzüğü kuyumcuya geri götürüp, teslim etti. Kuyumcu da şikayetinden vazgeçti.