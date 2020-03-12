Merih Demiral'dan Koronavirüs açıklaması

Juventus'ta forma giyen ve takım arkadaşı Rugani'nin koronavirüse yakalanmasının ardından açıklama yapan Merih Demiral, durumunun iyi olduğunu belirtti.

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Tüm dünyayı etkisi altına alan ve futbolu vurmaya devam eden Koronavirüs sonrası kulüpler ve futbolcular, tedbirlerini almaya başladı.

Takım arkadaşı Rugani'nin virüse yakalanmasının ardından konuşan Merih, “Kulübümüz tedbir amaçlı bazı kararlar aldı. Çalışmalarıma bir süre evimde devam edeceğim. Sağlığım gayet iyi ve panik oluşturacak bir durum yok. Desteklerini iletenlere teşekkürler. Lütfen sizler de gerekli tedbirleri alın.” dedi.

Öte yandan Cristiano Ronaldo da ülkesi Portekiz'de tedbir amaçlı kendisini karantinaya aldırdı.