Türkiye'deki koronavirüs doları azdırdı kritik seviyeyi aştı borsa fena düştü

TÜRKİYE'de ilk kez görülen koronavirüs (Covid-19) döviz piyasalarını etkiledi. Bu güne 6.20 seviyesinde başlayan dolar saat 16.40'ta 6.27 seviyesini aştı.

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Koronavirüs küresel piyasalarda etkisini sürdürmeye devam ederken, virüsün Türkiye'de de görülmesi Türk Lirası üzerindeki baskıyı artırdı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Türkiye'de bir vatandaşın test sonucunun pozitif çıktığını belirtmesiyle dolar önceki gün yükselişe geçerek 6.18'i görmüş, kur dün öğlen saatlerinde de 6.20'nin üzerine çıkmıştı.

Bugün güne 6.20 seviyelerinde başlayan doların ateşi iyice yükseldi ve dolar saat 16.40 itibariyle 6.27 seviyesini aştı. Dolar günü 6.28'den tamamladı. Euro ise 7.02 seviyelerinde işlem görüyor.

Dolar ve euro saat 17.30 rakamları şöyle:

Borsa İstanbul endeksi ise 93.249'a kadar geriledi. Borsadaki günlük kayıp yüzde 7.6'yı aştı.

Merkez Bankası'nın döviz rezervi 2.27 milyar dolar azaldı

Merkez Bankası'nın brüt döviz rezervleri geçen hafta 2.27 milyar dolar azalarak 75.14 milyar dolara geriledi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, geçen hafta 990 milyon dolar azalarak 106 milyar 835 milyon dolara geriledi.

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, 6 Mart'ta Merkez Bankası brüt Döviz rezervleri, 2 milyar 274 milyon dolar azalışla 75 milyar 140 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 28 Şubat'ta 77 milyar 414 milyon dolar seviyesindeydi.