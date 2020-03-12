UEFA'dan Koronavirüs için kritik çağrı

UEFA, yerel ve uluslararası organizasyonların iptalini görüşmek için 55 üye federasyonu 17 Mart toplayacak.

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Çin'de başlayan ve hızla Avrupa'da da yayılan koronavirüs (Covid-19) spor müsabakalarına sekte vurmaya devam ediyor. İtalya ve İspanya da dahil olmak üzere Avrupa'da birçok spor organizasyonu iptal edilirken, UEFA'dan federasyonlara çağrı geldi.

17 Mart'ta toplantı

Resmi bir açıklama yapan UEFA, Dünya Sağlık Örgütü'nün koronavirüsü pandemi olarak belirlemesinin ardından futbolda alınacak tedbirleri görüşmek üzere tüm üye federasyonları ve paydaşları 17 Mart'ta video konferans toplantısına davet etti.



Hangi turnuvalar etkilenecek

Açıklamada, yapılacak video konferansta UEFA EURO 2020 de dahil olmak üzere tüm yurtiçi ve Avrupa yarışmalarının görüşüleceği ifade edildi. Toplantı sonrası ise detaylı açıklama yapılacak.

17 yaş altı ve 19 yaş altı turnuvaları ertelendi

Öte yandan UEFA, koronavirüs salgını nedeniyle 14 Mart-14 Nisan arasında yapılacak 17 yaş altı ve 19 yaş altı turnuvalarının ertelendiğini açıkladı.