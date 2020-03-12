Cristiano Ronaldo Koronavirüs sebebiyle karantinaya alındı
Portekiz'de bulunan ve İtalya'ya dönmeyeceğini açıklayan Cristiano Ronaldo, tedbir amaçı şüphesiyle karantinaya alındı. İşte Koronavirüsün sporu vurduğu dallar ve futbolcular...
İtalya'da hızla yayılan koronavirüs Juventus oyuncularından Daniele Rugani'de de görülmüştü. Yaşanan gelişmelerin ardından Juventus'un dünyaca ünlü yıldızı Cristiano Ronaldo İtalya'ya dönmeyeceğini kulübüne bildirmişti. Cristiano Ronaldo, tedbir amaçlı karantinaya alındı. Ronaldo'nun yanı sıra Daniele Rugani, Alexis Sanchez ve Arturo Vidal karantinaya alınan diğer futbolcular.
La Liga, en az 2 hafta askıya alındı: La Liga’nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 2’nci, 3’üncü liglerin yanı sıra futsal ve kadın futbol liglerindeki maçların ertelenmesinin ardından La Liga Santander ve La Liga SmartBank’ta önümüzdeki iki haftada oynanması planlanan karşılaşmaların da koronavirüsün yayılmasını önlemek amacıyla askıya alındığı bildirildi.
Rugani de virüse yakalandı: Juventus'ta forma giyen Rugani de virüse yakalandı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Juventus Futbol Kulübü şu anda onunla temasa geçenlerin sayımı da dahil olmak üzere yasaların gerektirdiği tüm izolasyon prosedürlerini etkinleştirmektedir." ifadesi kullanıldı.
Danimarka'da koronavirüs önlemi: Danimarka Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen'in, topluca yapılan aktivitelerin kısıtlanması veya iptal edilmesi gerektiği yönündeki açıklamalarının ardından ülke genelindeki tüm futbol maçlarının 29 Mart Pazar gününe kadar oynanmaması kararı alındığı belirtildi.