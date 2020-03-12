Cristiano Ronaldo Koronavirüs sebebiyle karantinaya alındı

Rugani de virüse yakalandı: Juventus'ta forma giyen Rugani de virüse yakalandı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Juventus Futbol Kulübü şu anda onunla temasa geçenlerin sayımı da dahil olmak üzere yasaların gerektirdiği tüm izolasyon prosedürlerini etkinleştirmektedir." ifadesi kullanıldı.