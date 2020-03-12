Yunan basınından bomba iddia: Hafter pes ediyor

Yunan basını, Libya'da meşru hükümeti silah zoruyla devirmeye çalışan terörist Hafter'in Emmanuel Macron ve Angela Merkel ile yapacağı görüşme sonrası birkaç gün içinde Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac ile barış antlaşmasını imzalayacağını ileri sürdü.

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Darbeci Hafter'in Macron ve Merkel'le yapacağı görüşme sonrası Libya'da ateşkes yapılacağı iddia edildi. Kathimerini gazetesinde Vasilis Nedos imzası ile yer alan makalede ateşkes iddiası bir Fransız yetkiliye dayandırıldı. Görüşmeler sonrası birkaç gün içinde Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac ile darbeci Hafter arasında barış antlaşmasının imzalanabileceği iddia edildi.Nedos, makalesinde Alman hükümet sözcüsü Angela Merkel'in Hafter'e Libya'da sorunların mutlaka siyaset yoluyla çözülmesi gerektiğini ifade ettiğini aktardı.

Avrupa Birliği siyasi ve güvenlik komitesindeki görüşmeler de sürüyor

Atina'nın Avrupa Birliği ortakları ile Libya'ya yönelik silah ambargosunu izlemek için yapılacak yeni deniz-hava Harekatı hakkında görüşmelerini sürdürdüğünü ifade eden Nedos, "23 Mart 2020'den sonra icra edilecek harekatın kod adını "İrene" olacağı ve "Sofya" isimli hareket ile yer değiştireceği söyleniyor. Bu konu hakkında son düzenlemeler yapılıyor. Harekat esas olarak Libya'nın Doğu kıyısına yapılacak ve Libya sahil güvenlik birimleri de harekata katılacak. Harekatta insan ticareti ile mücadele ve petrol kaçakçılığı önleme eğitimleri de verilecek. Atina'nın Girit'in güneyindeki Yunan arama kurtarma alanının bir bölümünü söz konusu harekata dahil etme girişimleri üzerine Avrupa Birliği siyasi ve güvenlik komitesindeki görüşmeler de sürüyor." söyledi.

Nedos, ayrıca Atina'nın Türkiye ile Libya arasında yapılan anlaşma ile çizilen deniz bölgesinde, Avrupa Birliği'nin düzenleyeceği harekata hem hava hem de deniz unsurlarıyla katılmak için yoğun çaba harcadığını ifade etti.