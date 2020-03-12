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Avrupa Merkez Bankası ekonomiye destek paketini açıkladı 120 milyar euro artırdı

Avrupa Merkez Bankası (ECB), corona virüsü salgının ekonomi üzerindeki olumsuz etkisini azaltmak üzere hanelere ve şirketlere ucuz kredi verebilmeleri için bankalara ucuz para sağlayacağını açıkladı. Banka ayrıca, devlet ve şirket tahvili alımlarını 120 milyar euro artırdı.

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Avrupa Merkez Bankası (ECB) euro bölgesi ekonomisinin corona virüsü salgınından tahrip olmaması için yeni destek önlemleri açıkladı ancak faiz indirimine gitmedi.

ECB, hanelere ve şirketlere ucuz kredi verebilmeleri için bankalara ucuz para sağlayacağını, var olan imkanlar kapsamında sağladığı paranın maliyetini de düşüreceğini açıkladı.

Banka buna ek olarak devlet ve şirket tahvili alım programının büyüklüğünü geçici bir süre 120 milyar euro artırdı.

Karar sonrası, başta bankacılık hisseleri olmak üzere Avrupa borsalarında düşüş hızlandı.

Avrupa’nın bazı ülkeleri salgının yayılmasını engellemek tecrit kararları alıp seyahat özgürlüklerini sınırlarken, tedarik zincirlerinde de aksamalar meydana geliyor.

Corona kaçışı küresel finansal krizi aştıYatırımcılar salgının ekonomide yaratacağı kesin olan tahribatın giderilmesi için ECB’nin adım atacağından emindi ancak hangi adımları atacağını bilmiyordu.

Piyasalar ECB’nin mevduat faizini 10 baz puan azaltarak yüzde -0.6’ya düşüreceğini fiyatlıyordu.

Ancak ECB mevduat faizini yüzde -0.5’te, politika faizini ise sıfırda tuttu.

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