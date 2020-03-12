NASA Ay ve Mars için iş ilanı yayınladı

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi, insanlı Ay ve Mars misyonları için astronot ilanı verdi. Yıllık maaşın ise 105 bin dolar ile 162 bin dolar arasında değişeceği açıklandı.

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Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) 15 yıl içinde gerçekleştireceği Ay ve Mars misyonlarında görev alacak astronotlar için yeni başvuruları kabul etmeye başladı.

Euronews'te yer alan habere göre, 2 Mart’ta başlayan başvuru süreci 31 Mart’ta kadar devam edecek. Aynı habere göre, işe alınacak astronot adaylarının insanlı Ay ve Mars misyonlarında görev alması bekleniyor.

En son 2015’de astronot eğitimi için ilan veren NASA, 18 bin 300 başvuruda 12 kişiyi kabul etmiş, en son 11 kişi ocak 2020’de eğitimini tamamlayarak diploma almıştı.