DÜNYA

Koronavirüs sebebiyle boşalan Kabe'de çekildi! Kuşlar tavaf ediyor

Koronavirüs nedeniyle Kabe'nin boşaltılıp ''temizlik'' çalışmalarının yürütüldüğü esnada bir Türk umreci, hiç kimsenin olmadığı anlarda kuşların aralıksız Kabe'yi tavaf ettiği anları görüntüledi.

Suudi Arabistan kısa bir süre önce koronavirüs gerekçesiyle Kabe'yi ibadete kapatmış ve dezenfekte çalışmaları yürütmüştü. Bu çalışmalar yürütülürken bir Türk umreci boş kalan Kabe'yi ebabil kuşlarının tavaf ettiği anları görüntüledi.

Suudiler Kabe'nin tavafına karşı duyarsız kaldı

Tarihte harre Vak'ası ve Kanlı Kabe Baskını dışında tavafın hiç durmadığı Kabe'de geçtiğimiz hafta Suudi yetkilileri, Mescid-i Haram'ı ibadete kapatmıştı. Tüm İslam aleminde derin bir infiale neden olan çalışmalar sert bir şekilde eleştirilmişti. Özellikle tavafın durdurulması noktasında gelen eleştiriler, Suudi yetkililerin konuyla ilgili herhangi bir hassasiyete sahip olmadıklarını ortaya koymuştu. ''Dezenfekte'' çalışmaları sırasında görevlilerin tavafı sürdürebileceği en başta gelen eleştiriler arasında yer aldı.

Türk umreci görüntüledi

Kabe'nin ibadete kapatılmasının ardından bölgede bulunan bir Türk umreci, ebabil kuşlarının Kabe'yi uzun bir süre tavaf ettiği görüntüleri kayda aldı. Görüntüleri izleyenler,şaşkınlıklarını gizleyemedi.

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