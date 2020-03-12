CHP Parti meclisi kurultayın erlenepi ertelenmemesini görüşecek

Kılıçdaroğlu başkanlığındaki PM toplantısı, parti genel merkezinde saat 11.30'da başladı.

Kılıçdaroğlu'nun sunuş konuşması yapacağı toplantıda, 37. Olağan Kurultay için Merkez Yönetim Kurulu (MYK) tarafından hazırlanan çalışma raporu ile kurultaya sunulacak kesin hesaplar görüşülüp karara bağlanacak.

Kurultayın ertelenip ertelenmemesi gündem konusu olacak

Her kurultay öncesi aynı gündem maddesi ile son toplantısını yapan PM'de bu kez koronavirüs tehlikesi nedeniyle ayrı bir gündem söz konusu olacak.

Bu kapsamda, PM'de koronavirüs nedeniyle 28-29 Mart'ta Ankara Spor Salonu'nda yapılacağı duyurulan kurultayın ertelenip ertelenmemesinin de görüşüleceği öğrenildi.