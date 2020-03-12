DÜNYA

Yunanistan gaz bombalarının etkisini artırmak için "fan" çalıştırıyor

Yunanistan sınır güçleri, attıkları gaz bombalarının daha fazla etki etmesi için açık alanda dev fan çalıştırmaya başladı. Sığınmacılar, Avrupa'ya gitmek için Yunanistan sınırında 14 gündür bekliyor.

Yunanistan hudut birlikleri, geçişleri engellemek için zaman zaman sığınmacılara biber gazı ve tazyikli suyun yanı sıra, ölüm ve yaralanmalara neden olan plastik ve gerçek mermilerle müdahalelerde bulunuyor.

Yunanistan'ın müdahalesiyle 2 haftada 2 bin 500'e yakın sığınmacı yaralandı.

Silahla vurulan Fas uyruklu Adil Ghazzal, Suriye uyruklu Muhammad Arab, Pakistan uyruklu Muhammed Gulzar yaşamını yitirdi.

Yunanistan'dan akıl almaz yöntem

Sınırın yakınlarındaki sığınmacılara sık sık biber ve göz yaşartıcı gazlarla saldıran Yunanistan'ın, etkiyi artırmak için son kullanma tarihi geçmiş gazlar kullandığı tespit edilmişti.

Akıl almaz yöntemlerine bir yenisini daha ekleyen Yunanistan, uzun süredir Türkiye'ye esen rüzgarın yön değiştirmesi nedeniyle, sınırda fan çalıştırmaya başladı.

Attığı gazların kendisine dönmesi üzerine, askeri bir aracın arkasına monte edilen dev fanı çalıştıran Yunanistan, sığınmacılara müdahalesinde kullandığı orantısız gücün etkisini artırmayı amaçlıyor.

Yunan sınır birliklerinin gazı atması sonrası çalıştırılan fan ile gazın sığınmacıların olduğu bölgelere gönderilmesine çalışılıyor.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
FIBA tüm maçların iptal edildiğini duyurdu! Anadolu Efes EuroLeague maçına çıkmıyor
Çin'de kahraman olarak adlandırılan doktor koronanın ne zaman biteceğini açıkladı
Koronavirüsün vurduğu İran IMF'nin kapısını çaldı 5 milyar dolar istedi
ADA'nın son anketinde Ali Babacan'ın DEVA Partisi sürpriz yaptı Davutoğlu'nu geçti
Rusya'yı vuracak yeni petrol hamlesi! Irak ve Kuveyt de katıldı
İzmir'de bir kişi silahla AVM'ye daldı! Silah sesleri gelirken AVM boşaltıldı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
İngiliz eski istihbarat subayının düşme anı kamerada
Erzurum'da belediyeye otobüsü, seyir halinde alev aldı
Tom Hanks kimdir yaşı kaç corona virüs haberini verdi
Vladimir Putin’e sinirlenip çekiçle televizyonları kırdı!
İngiltere ile Rusya uçakları arasında gerginlik
Erhan Yazıcıoğlu eşi Müge Yazıcıoğlu kaç yaşında?
Hulusi Akar duyurdu! TSK'da koronavirüs alarmı
Erhan Yazıcıoğlu kimdir kaç yaşında? Erhan Yazıcıoğlu eşi kimdir?