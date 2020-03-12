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Melek Baykal ve Sahrap Soysal'ın aldıkları Coronavirüs önlemi olay oldu!

Ünlü oyuncu Melek Baykal ve yakın arkadaşı Sahrap Soysal ile birlikte çektiği video üzerinden takipçilerini Corona virüs hakkında uyardı.

Ünlülerden peş peşe sosyal medya hesaplarından Coronavirüsü ile ilgili paylaşımlar gelmeye devam ederken bir paylaşımda usta oyuncu Melek Baykal ve yakın arkadaşı Sahrap Soysal'dan geldi.

Tiyatro ve sinema oyuncusu Melek Baykal, sosyal medya hesabından paylaştığı esprili video ile Corona virüs tedbirlerini takipçileriyle paylaştı.

Virüs salgını boyunca yakın temastan kaçınılması gerektiğini söyleyen doktorların sözlerini dikkate alan Baykal, yakın dostu Sahrap Soysal ile çektiği videoda nasıl selamlaştıklarını gösterdi.

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