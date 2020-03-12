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Antalya'da eşini öldürdüğünü itiraf etti! Gömdüğü yerde kazı çalışması başlatıldı

ANTALYA'nın Finike ilçesinde, 8 yıl önce kaybolan Hatice Bertan'ın, eşi Bekir Bertan tarafından öldürülüp, 2 kişinin yardımıyla gömüldüğü tespit edildi. Polis, cesedi bulmak için yaklaşık 1000 metrekarelik alanda, iş makineleriyle kazı çalışması başlattı.

Olay, 21 Kasım 2012'de, Finike'de meydana geldi. İlçede bar işleten Bekir Bertan ile eşi Hatice Bertan, evde bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Bu sırada Bekir Bertan, eşinin başına sert cisimle vurdu.

Kanlar içinde kalan Hatice Bertan, hastaneye gitmek istemesine rağmen eşinin izin vermemesi üzerine odasına geçip, uyudu.

Sabah kalktığında eşinin yaşamını yitirdiğini fark eden Bekir Bertan, eski eşi M.T. ve arkadaşı S.D.'yi kendisine yardım etmeleri için eve çağırdı. 

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