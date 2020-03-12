YEREL

Koronavirüs Türkiye'ye gelince abarttık marketlere bakın

Koronavirüs vakasının Türkiye'de görülmesi sonrası vatandaşlar marketlere akın etti. İstanbul'da marketlerdeki yoğunlukla ilgili konuşan Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, "Bunların çoğu israf olacak, belki de çöpe atılacak" dedi.

İstanbul'daki marketlerde satış yoğunluğu yaşandı. Koronavirüs nedeniyle gıda ve hijyen ürünü stoğu yapmak isteyen müşteriler market raflarını boşalttı. Raflardaki makarna, kuru gıda, şeker, kolonya gibi ürünlerin bittiği görüldü. Ayrıca bazı ürünler için raflara asılan 'her müşteri için sınırlı sayı ile sınırlıdır' uyarıları da dikkat çekti.

"STOKÇUNUN, VURGUNCUNUN EKMEĞİNE YAĞ SÜRMEKTİR"

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, "Biz koronavirüs tehdidiyle marketler hücum eden Almanları ayıplarken bizim milletimizin aynı davranışı göstermesini ben kabullenemiyorum. Bizim ülkemizin insanı asildir ve ihtiyaçtan fazlasını da almaz. Bunların çoğu israf olacak, belki de çöpe atılacak. Bu aşırı taleple yaptığımız iş birebir stokçunun, vurguncunun ekmeğine yağ sürmektir. Biz rafları boşaltınca, stokçu elindeki malları daha pahalıya piyasaya sürecek. Aslında bu suç. Bizim hem cezai kanunumuza hem Türk Ticaret Kanunu'nda stokçuluk, vurgunculuk, karaborsacılık yasak. Girdi maliyetlerinde artış olmadan ya da döviz fiyatlarından etkilenmediği halde fiyatları yükseltmek, haksız ticari uygulama kapsamındadır ama asıl görev tüketiciye düşüyor. Tüketici, tüketmemekten gelen gücünü kullanmalı" dedi.

"NE ALIYORSA YARISINI ALMALI"

Ayrıca bazı ürünlerin marketlerde her müşteri için sınırlı satılması ile ilgili de Ağaoğlu, "Bazı satıcılar basiretli davranıp belirli miktarın üzerinde satış yapmıyorsa bu, biz tüketicilerin utancıdır. Tüketiciler bilinçli davranmalı, özellikle böyle dönemlerde her zaman bir haftalık aldığı ihtiyacını üç günlük olarak almalıdır. Yani ne alıyorsa yarısını, ne tüketiyorsa yarısını tüketmelidir" dedi.

ÜRÜN STOKU YETERLİ

Öte yandan Gıda Perakendecileri Derneği, tüketicilere ürün ve hizmet tedariğinde bir sıkıntı öngörülmediğini, gerek ürün stokları gerekse personel olarak sektörün önceden tedbirlerini alarak hazır olduğunu açıkladı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar 4 yorum
SON DAKİKA HABERLERİ
FIBA tüm maçların iptal edildiğini duyurdu! Anadolu Efes EuroLeague maçına çıkmıyor
Çin'de kahraman olarak adlandırılan doktor koronanın ne zaman biteceğini açıkladı
Koronavirüsün vurduğu İran IMF'nin kapısını çaldı 5 milyar dolar istedi
ADA'nın son anketinde Ali Babacan'ın DEVA Partisi sürpriz yaptı Davutoğlu'nu geçti
Rusya'yı vuracak yeni petrol hamlesi! Irak ve Kuveyt de katıldı
İzmir'de bir kişi silahla AVM'ye daldı! Silah sesleri gelirken AVM boşaltıldı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Yunanistan gaz bombalarının etkisini artırmak için "fan" çalıştırıyor
İngiliz eski istihbarat subayının düşme anı kamerada
Tom Hanks kimdir yaşı kaç corona virüs haberini verdi
Erzurum'da belediyeye otobüsü, seyir halinde alev aldı
Vladimir Putin’e sinirlenip çekiçle televizyonları kırdı!
Erhan Yazıcıoğlu eşi Müge Yazıcıoğlu kaç yaşında?
İngiltere ile Rusya uçakları arasında gerginlik
Erhan Yazıcıoğlu kimdir kaç yaşında? Erhan Yazıcıoğlu eşi kimdir?