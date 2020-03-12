İzmir'de AVM'de silah sesleri geldi AVM boşaltıldı
İZMİR Bornova'dan gelen son dakika haberi yürekleri ağıza getirdi. Bir kişinin elinde silahla AVM'ye daldığı haber veriliyor.
İzmir’in Bornova ilçesinde elinde silahlı AVM’ye giren bir kişi nedeniyle alışveriş merkezi boşaltıldı. İçeriden silah sesleri gelirken, bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi...
Olayın detayları henüz bilinmezken İHA gelişmeyi son dakika haberi olarak duyurdu.
Gelen yeni bilgilere göre silahlı kişi yakalandı ve gözaltına alındı.