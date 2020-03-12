Coronavirüsten sonra çekirge istilası korkusu! Bu görüntü korkuttu

Çin'den ortaya çıkıp, diğer bölge ve dünya ülkelerine hızla yayılmaya başlayan Coronavirüs tehlikesi günden güne olumsuz etkisini arttırmaya devam ediyor.

Coronavirüs sonrası Irak ve Kenya'da ortaya çıkan çekirge istilaları sosyal medyaya bomba gibi düştü.

Görüntüler hızla yayılırken herkes, Kur'an-ı Kerim'de yer alan, "Biz de, her biri ayrı ayrı birer mucize olmak üzere başlarına tufan, çekirge, ürün güvesi (haşerât), kurbağalar ve kan gönderdik. (Hiçbirinden ders almadılar.) Büyüklük tasladılar ve suçlu bir kavim oldular." (Araf Suresi: 133) ayetlerini paylaşmaya başladılar.

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