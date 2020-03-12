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Ece Erken görüntüleri olay! Şafak Mahmutyazıcıoğlu eşi paylaştı

Sunucu Ece Erken evli avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile birlikte olduğunu itiraf etmişti. Aldatılan eş Benan Mahmutyazıcıoğlu son paylaşımıyla herkesi şoke etti! Görüntülerdeki kişinin Ece Erken olduğu söyleniyor. Gece yarısı sevgilisinin evine gidip tüm arabaların aynalarını kırarken görüntülendi.

Ece Erken'in evli sevgilisi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu’yla birlikte olduğu ortaya çıkmıştı. Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun, 15 yıllık eşi ve iki çocuğunun annesi Benan Mahmutyazıcıoğlu, Ece Erken ile ilgili yayınladığı görüntülerle gündeme oturdu. 

Sosyal medya hesabı üzerinden Ece Erken hakkında tedbir kararı aldığını duyuran Benan Hanım bir de bir video paylaştı. Benan Mahmutyazıcıoğlu'nun paylaştığı videoda Ece Erken'in gece yarısı evlerinin önündeki araçların aynalarını kırdığı görülüyor. Benan Mahmutyazıcıoğlu paylaşımda şunları yazdı: 

"Gecenin bir yarısı evimizin önüne gelip araçlarımıza zarar verenin kim olduğunu söylememe gerek yok sanırım... Unutmayın ki bir gün herkes yaşayacak, kimisi aldığı duaları kimisi de aldığı ahları... Adalet herkese layık olduğunu veren bir erdemdir."

Ece Erken söz konusu görüntülerin eski olduğunu söylerken, videoda 2020 tarihi olduğu söyleniyor. 

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