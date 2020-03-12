Nihat Özdemir: Galatasaray-Beşiktaş derbisi seyircili oynanacak

TFF Başkanı Nihat Özdemir'den koronavirüs tedbirleriyle ilgili açıklama geldi.

Özdemir, "Tüm kurullarımızla beraber gerekli önlemlerimizi aldık. Alınması gereken Sağlık önlemleriyle ilgili Tüm kulüplerimize gerekli talimatları gönderdik" dedi.

GALATASARAY-BEŞİKTAŞ DERBİSİ SEYİRCİLİ OYNANACAK

Haber Global Spor Muhabiri Sercan Dikme'ye konuşan Özdemir, seyircili oynanıp oynanmayacağı soru işaretlerine neden olan Beşiktaş-Galatasaray derbisinin seyircili oynanacağını söyledi.