Nihat Özdemir: Galatasaray-Beşiktaş derbisi seyircili oynanacak
TFF Başkanı Nihat Özdemir, koronavirüs salgını nedeniyle soru işaretlerine neden olan Galatasaray-Beşiktaş derbisiyle ilgili beklenen açıklamayı yaptı.
TFF Başkanı Nihat Özdemir'den koronavirüs tedbirleriyle ilgili açıklama geldi.
Özdemir, "Tüm kurullarımızla beraber gerekli önlemlerimizi aldık. Alınması gereken Sağlık önlemleriyle ilgili Tüm kulüplerimize gerekli talimatları gönderdik" dedi.
GALATASARAY-BEŞİKTAŞ DERBİSİ SEYİRCİLİ OYNANACAK
Haber Global Spor Muhabiri Sercan Dikme'ye konuşan Özdemir, seyircili oynanıp oynanmayacağı soru işaretlerine neden olan Beşiktaş-Galatasaray derbisinin seyircili oynanacağını söyledi.