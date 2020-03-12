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Hülya Avşar Show YouTube'ta yayımlanacak! İlk tanıtım videosu geldi

Ünlü şarkıcı Hülya Avşar, kısa bir süre önce artık YouTube'ta program yapacağını ve her hafta bir ünlü isimi konuk edeceğini duyurmuştu. Avşar kızının programının ilk tanıtım videosu yayımlandı.

TV ekranlarına uzun bir zamandır uzak kalan ünlü şarkıcı Hülya Avşar, bir süre önce artık YouTube'ta program yapacağını duyurdu ve bir daha ekranlara dönmeyeceğini belirtti. 

Daha önce yaptığı gibi bir sohbet programına hazırlanan Avşar, bu projesini ‘Sansürsüz ve özgür’ olarak tanımlamıştı.

Verdiği pozlarla da dikkat çeken Hülya Avşar, bu defa de Instagram hesabı üzerinden yeni programının tanıtımını yayımladı. 

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