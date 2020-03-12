Hülya Avşar Show YouTube'ta yayımlanacak! İlk tanıtım videosu geldi

TV ekranlarına uzun bir zamandır uzak kalan ünlü şarkıcı Hülya Avşar, bir süre önce artık YouTube'ta program yapacağını duyurdu ve bir daha ekranlara dönmeyeceğini belirtti.

Daha önce yaptığı gibi bir sohbet programına hazırlanan Avşar, bu projesini ‘Sansürsüz ve özgür’ olarak tanımlamıştı.

Verdiği pozlarla da dikkat çeken Hülya Avşar, bu defa de Instagram hesabı üzerinden yeni programının tanıtımını yayımladı.