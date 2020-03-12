Manchester City Real Madrid maçı koronavirüs nedeniyle ertelendi
UEFA'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda 17 Mart'ta oynanacak Juventus - Lyon ve Manchester City - Real Madrid karşılaşmalarının dünyayı ve Avrupa'yı saran koronavirüs salgını sebebiyle ertelendiği belirtildi.Abone ol
Manchester City ile Real Madrid arasında 17 Mart'ta oynanması planan UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş karşılaşması, koronavirüs salgını nedeniyle ertelendi.
Manchester City Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre, Real Madrid Erkek Basketbol Takımı'nda koronavirüslü bir oyuncu tespit edilmesi ve tüm Real Madrid takımlarının 15 gün boyunca karantina altına alınması nedeniyle UEFA'nın maçı erteleme kararı aldığı belirtildi.
Real Madrid'in sahasında oynanan ilk ayak karşılaşmasını Manchester City, 2-1'lik skorla kazanmıştı.
Juventus - Lyon maçına da erteleme kararı çıktı
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçları koronavirüs salgını nedeniyle ertelendi. Manchester City - Real Madrid maçının ertelenmesinin ardından, UEFA'dan Juventus - Olympique Lyon maçıyla ilgili de erteleme kararı çıktı.