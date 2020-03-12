18 yıldır aranan katil zanlısı Antalya'da bulundu

MUĞLA'da 2002 yılında bir şahsı öldüren ve hakkında 'tasarlayarak adam öldürme' suçundan arama kaydı bulunan şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.

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ANTALYA Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince haklarında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, 2002 yılında Muğla'da bir şahsın öldürülmesi ve 2 şahsın da yaralanması olayının failleri arasında olduğu değerlendirilen ve hakkında 'tasarlayarak adam öldürme tasarlayarak adam öldürmeye teşebbüs' suçlarından arama kaydı bulunan S.G. isimli şahıs yakalandı.

İşlemlerinin tamamlanmasına müteakip şüpheli şahıs çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.