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Trabzonspor ve Yeni Malatyaspor PFDK'ye sevk edildi

Anadolu Ajansı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trabzonspor ve BtcTurk Yeni Malatyaspor'u Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

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Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada; Süper Lig 19. hafta erteleme maçında yaşanan disiplin ihlalleri nedeniyle Trabzonspor ve BtcTurk Yeni Malatyaspor'un Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edildiği belirtildi.

BtcTurk Yeni Malatyaspor'un çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları nedeniyle disipline gönderildiği aktarıldı. Trabzonspor'un ise çirkin ve kötü tezahürat gerekçesiyle PFDK'ye sevk edildiği ifade edildi.

Öte yandan, TFF 1. Lig ekibi Adana Demirspor'un da çeşitli sebeplerle disipline gönderildiği kaydedildi.

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