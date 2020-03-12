HABER /  GÜNCEL
ADV Tek kullanımlık defans jeli

Yunanistan sınırında taşlarla oynayan mülteci miniğe Kızılay'dan sürpriz

Yunanistan sınırında bir şey bulamadığı için taşlarla oynayan bir çocuğa, Kızılay tarafından yapılan sürprizin görüntüsü sosyal medyada dikkat çekti. Çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşılan görüntüler, izleyenleri duygulandırdı.

Abone ol

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Okullarda tatil kaç gün? MEB açıklamaları
Rusya: İdlib'de ateşkes düzenlemesine genel olarak uyuluyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yurt dışı programları ertelendi
Galatasaray Beşiktaş derbisi seyircisiz oynanacak
Çağlar Söyüncü'nün takımı Leicester City'de koronavirüs alarmı
New York Times'ın Türkiye rezilliğine Bakan Varank'tan sert tepki
ÖNCEKİ HABERLER
Akademik personel tatil mi? YÖK açıkladı
Ankara'da su faturası borcu olanların 2 ay boyunca suları kesilmeyecek
Manchester City Real Madrid maçı koronavirüs nedeniyle ertelendi
Borsa günü düşüşle tamamladı
18 yıldır aranan katil zanlısı Antalya'da bulundu
Nazan Kesal kimdir kiminle evli? Nazan Kesal dizileri
Yorumlar