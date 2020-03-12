Yunanistan sınırında taşlarla oynayan mülteci miniğe Kızılay'dan sürpriz
Yunanistan sınırında bir şey bulamadığı için taşlarla oynayan bir çocuğa, Kızılay tarafından yapılan sürprizin görüntüsü sosyal medyada dikkat çekti. Çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşılan görüntüler, izleyenleri duygulandırdı.Abone ol
Avrupa'ya gitmek için Yunanistan sınırında bekleyen düzensiz göçmenlere yardımlarımız devam ediyor. Bu süreçte en çok zarar görenler şüphesiz çocuklar... pic.twitter.com/tPDmiRPKV4— Türk Kızılay (@Kizilay) March 12, 2020