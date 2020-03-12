Kütahya'da asılsız koronavirüs paylaşımına gözaltı
KÜTAHYA'da sosyal medya üzerinden koronavirüs ile ilgili asılsız paylaşımda bulunan kişi, polis tarafından gözaltına alındı.Abone ol
KÜTAHYA'da, önceki gün, "Seyitömer Termik Santrali'nde karantinaya alındı" şeklinde haber yayınlandığına dair sosyal medyadan asılsız paylaşım yapılması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadelesi ekipleri harekete geçti.
Edinilen bilgiye göre; polis, paylaşımı yaptığı belirlenen, V.A.'yı gözaltına aldı.
Polisteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen V.A., işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.