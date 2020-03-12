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Kütahya'da asılsız koronavirüs paylaşımına gözaltı

İhlas Haber Ajansı

KÜTAHYA'da sosyal medya üzerinden koronavirüs ile ilgili asılsız paylaşımda bulunan kişi, polis tarafından gözaltına alındı.

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KÜTAHYA'da, önceki gün, "Seyitömer Termik Santrali'nde karantinaya alındı" şeklinde haber yayınlandığına dair sosyal medyadan asılsız paylaşım yapılması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadelesi ekipleri harekete geçti.

Edinilen bilgiye göre; polis, paylaşımı yaptığı belirlenen, V.A.'yı gözaltına aldı.

Polisteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen V.A., işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

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