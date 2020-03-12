Çağlar Söyüncü'nün takımı Leicester City'de koronavirüs alarmı
Milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü'nün de forma giydiği, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City'de 3 oyuncu, koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı.Abone ol
Milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü'nün de forma giydiği, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City'nin teknik direktörü Brendan Rodgers, birkaç oyuncusunun koronavirüs belirtileri gösterdiğini ve bu oyuncularının şu anda takımdan uzak tutulduğunu duyurdu.
Rodgers, "Birkaç oyuncumuzda koronavirüs belirtileri görüldü. Durumlarını takip ediyoruz ve önlem amaçlı takımdan uzak tutuyoruz" ifadelerini kullandı.
Premier Lig kulüpleri ve İngiltere Oyuncular Birliği, Premier Lig Yönetimi ile görüşmelere başlayarak liglerin ertelenmesini talep etti.
Başvuruları değerlendiren Premier Lig yönetiminin bu hafta sonundan geçerli olmak üzere iki hafta süreyle ligleri durdurması bekleniyor.