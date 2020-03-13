Okullar bugün tatil mi 2020 sabah okul var mı son haber

Türkiye'deki koronavirüs tedbirleri merakla beklenirken MEB'den beklenen hamle geldi. İbrahim Kalın okulların tatile girdiğini duyurdu. Peki okullar bugün tatil mi, bugün yani 13 Mart cuma günü okullar yarım gün mü olacak?

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Türkiye'de koronavirüs vakasının görülmesinin ardından bir bir tedbirler alınmaya başladı. Veliler ve öğrencileri yakından ilgilendiren yeni kararlar ise bugün İbrahim Kalın tarafından açıklandı. Koronavirüs nedeniyle okullar 16 Mart Pazartesi gününden itibaren 1 hafta tatil olacak. Tatilin bittiği 23 Mart'ta ise öğrenciler uzakten eğitime başlayacak. Uzaktan eğitimin planını ise Ziya Selçuk öğrencilere duyuracak. Üniversiteler 16 Mart'ta 3 haftalık tatil edilecek. Tatilin nasıl koordine edileceğini YÖK ayarlayacak.

Veliler ve öğrencilerin kafasını karıştıran birçok konudan biri de uzaktan eğitim nedir, öğrenciler sınavlara nasıl girecek, yaz tatili kısalacak mı?

OKULLAR KAÇ GÜN TATİL EDİLDİ: Corona virüsü önlemleri kapsamında okulların tatil edildiği açıklandı. Ara tatil öne alındı. İlkokul, ortaokul ve liseler 16 Mart’tan itibaren bir hafta tatil edildi. 23 Mart tarihi itibariyle uzaktan eğitim yöntemiyle ve televizyon kanalından eğitimlerine devam edeceklerdir.

UZAKTAN EĞİTİM NEDİR: Uzaktan Eğitim ; zamandan ve mekandan tamamen bağımsız bir şekilde öğrencinin okula gitme zorunluluğu olmaksızın mevcut var olan bilgisayar teknolojileri veya televizyon vasıtası ile tamamen sanal ortamda canlı, görüntülü, sesli olarak derslerin işlendiği, katılımcının istediği zaman bunları tekrar izleyebileceği ve görüntüleyebileceği, günümüz şartlarında eğitim ve öğretimin hızla bilgisayar ortamında geçtiği akılcı, çağdaş, yenilikçi bir eğitim sistemidir.

UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİ BAKAN SELÇUK TARAFINDAN AÇIKLANACAK: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların tatil edilmesinin ardından öğrencilerin alacağı ‘Uzaktan Eğitim’ süreciyle ilgili açıklamalarda bulunacak. Açıklama sosyal medya hesaplarından canlı izlenebilecek.

YÖK'TEN AÇIKLAMA: AKADEMİK PERSONELE TATİL OLMAYACAK

YÖK'ten yapılan açıklamada, "Üniversitelerdeki idari ve akademik personele tatil olmayacak. Koronavirüsün Türkiye'deki seyrine göre bu konu yeniden değerlendirilecek." ifadeleri kullanıldı.

YÖK'ten yapılan açıklamalar şöyle;

Üniversitelerde 16 Mart'ta başlayacak tatil süresince online ve uzaktan eğitimle ders yapılmayacak.

Üniversitelerdeki tatil süresince konferans, panel, sergi, toplantı, çalıştay, kongre gibi etkinlikler de düzenlenmeyecek.

Üniversitelerdeki idari ve akademik personele tatil olmayacak. Koronavirüsün Türkiye'deki seyrine göre bu konu yeniden değerlendirilecek.