AB'den rahatlatan açıklama: Sınırdaki sığınmacılarda koronavirüs yok

Binlerce mülteci sınırı geçip Avrupa'ya gitmek için Yunanistan sınırında beklerken, koronavirüs (Covid-19) endişesi de yaşanıyor. AB Komisyonu, kamplarda kalan sığınmacılarda koronavirüs vakası olmadığını açıkladı.

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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Yunanistan'daki kamplarda kalan sığınmacılar arasında teyit edilmiş koronavirüs vakası bulunmadığını açıkladı. Avrupa Komisyonu Sözcüsü, "Elimizdeki bilgilere göre, Yunanistan'daki sığınmacılar arasında teyit edilmiş koronavirüs vakası bulunmuyor. Daha önce bahsi geçen kişinin sığınmacı değil, bölge sakinlerinden biri olduğu ortaya çıktı" dedi.

Yunanistan'a sığınmacılar için tıbbi ve maddi destek

Gerekli sanitasyonun sağlanmasının üye ülkelerin ulusal makamlarının sorumluluğunda olduğunu belirten sözcü, "Sağlık önlemleri, koşullar, bunlar ulusal sorumluluktur. Kendi adımıza, Yunanistan'a finansal, tıbbi ve diğer gerekli araçlar da dahil olmak üzere destek sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.