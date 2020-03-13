HABER /  GÜNCEL
ADV Evin ihtiyaçları Şok ucuz
ADV Alışveriş festivali başladı

AB'den rahatlatan açıklama: Sınırdaki sığınmacılarda koronavirüs yok

Binlerce mülteci sınırı geçip Avrupa'ya gitmek için Yunanistan sınırında beklerken, koronavirüs (Covid-19) endişesi de yaşanıyor. AB Komisyonu, kamplarda kalan sığınmacılarda koronavirüs vakası olmadığını açıkladı.

Abone ol

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Yunanistan'daki kamplarda kalan sığınmacılar arasında teyit edilmiş koronavirüs vakası bulunmadığını açıkladı. Avrupa Komisyonu Sözcüsü, "Elimizdeki bilgilere göre, Yunanistan'daki sığınmacılar arasında teyit edilmiş koronavirüs vakası bulunmuyor. Daha önce bahsi geçen kişinin sığınmacı değil, bölge sakinlerinden biri olduğu ortaya çıktı" dedi.

Yunanistan'a sığınmacılar için tıbbi ve maddi destek

Gerekli sanitasyonun sağlanmasının üye ülkelerin ulusal makamlarının sorumluluğunda olduğunu belirten sözcü, "Sağlık önlemleri, koşullar, bunlar ulusal sorumluluktur. Kendi adımıza, Yunanistan'a finansal, tıbbi ve diğer gerekli araçlar da dahil olmak üzere destek sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Okullarda tatil kaç gün? Ziya Selçuk açıkladı
TFF Başkanı Nihat Özdemir'den liglerin ertelemesi sorusuna yanıt
Üniversiteler tatil olunca öğrenciler otogarlara akın etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yurt dışı programları ertelendi
Koronavirüsten korunmak için yoğurda arap sabunu kattı
Galatasaray Beşiktaş derbisi seyircisiz oynanacak
ÖNCEKİ HABERLER
Çin ile ABD arasında koronavirüs savaşı virüsü Çin'e ABD ordusu mu soktu?
ABD'den intikam saldırısı Irak'ta Hizbullah'ın cephaneliklerini vurdu
Diyanet İşleri Başkanlığından 'Cuma namazı' açıklaması
Okullar bugün yarım gün mü MEB öğleden sonra tatil mi?
Okullar bugün tatil mi 13 Mart öğleden sonra tatil mi?
65 yaş aylığı ödeme günleri ne zaman yatacak?
Yorumlar