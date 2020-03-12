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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yurt dışı programları ertelendi

Koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan da tüm yurt dışı programlarını erteleme kararı aldı.

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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan 5 saatlik koronavirüs zirvesinin ardından alınan kararları İbrahim Kalın açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüs tedbirleri kapsamında yurt dışı programlarını ertelediğini bildirdi.

"BİR SÜRE ERTELİYORUZ"
Kalın, bir gazetecinin, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yurt dışı programlarını etkileyecek bir durum söz konusu mu?" sorusuna, "Cumhurbaşkanımızın da yurt dışı programlarını da bir müddet erteliyoruz" şeklinde cevap verdi.

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