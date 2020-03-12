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Galatasaray Beşiktaş derbisi seyircisiz oynanacak

Demirören Haber Ajansı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, koronavirüs önlemleri kapsamında Nisan sonuna kadar tüm spor müsabakalarının seyircisiz oynanacağını açıkladı. Buna göre; Galatasaray - Beşiktaş ve Trabzonspor - Başakşehir maçlarının da olduğu bu haftaki Süper Lig ve diğer spor branşlarındaki maçlar seyircisiz oynanacak.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin koronavirüs ile ilgili gelinen son nokta ve alınacak tedbirlere ilişkin Beştepe'de yaptığı toplantı sona erdi.

Toplantının ardından kararları açıklayan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, nisan ayı sonuna kadar tüm spor müsabakalarının seyircisiz olarak oynanacağını açıkladı.

4 büyük maç seyircisiz

Futbolda Süper Lig'in 32'nci haftasında kadar, TFF 1'inci Lig'de ise 34'üncü haftaya kadar maçlar seyircisiz olarak oynanacak.

Öte yandan Süper Lig'de şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren Trabzonspor - Başakşehir, Galatasaray - Beşiktaş, Başakşehir - Galatasaray ve Galatasaray - Trabzonspor müsabakalarının seyircisiz olarak oynanacağı da bu açıklamayla birlikte kesinleşmiş oldu.

Fenerbahçe - Anadolu Efes maçı da seyircisiz oynanacak

Erkek basketbolda ise ING Basketbol Süper Ligi'nin 27'nci haftasında 13 Nisan'da oynanacak olan Fenerbahçe - Anadolu Efes karşılaşması da bu kararla birlikte seyircisiz oynanacak.

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