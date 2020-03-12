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TFF Başkanı Nihat Özdemir'den liglerin ertelemesi sorusuna yanıt

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Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir liglerin ertelenmeyeceğini açıkladı. Özdemir, "Avrupa'da tüm ülkelerde bırakın maçları, ligler erteleniyor. Bizim şu andaki tercihimiz seyircisiz oynanması. İnşallah bunu uygulayacağız" dedi.

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UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında İstanbul Başakşehir, sahasında Danimarka ekibi FC Kopenhag'ı Edin Visca'nın 87. dakikada penaltıdan attığı golle 1-0 mağlup etti. Maçı kulüp başkanlarıyla birlikte takip eden TFF Başkanı Nihat Özdemir, maç sonunda basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İşte Özdemir'in açıklamaları:

Avrupa Liglerinde galibiyete, puanlara ihtiyacımız vardı. Sağ olsun Başakşehir kulübümüz bu ihtiyaçları gideriyor. İnşallah rövanş maçında da iyi bir netice alarak çeyrek finale kalacak. Bu bizim için gurur kaynağı. Tribünlerde her kulübün formasından taraftarlar vardı ama hepsinin elinde Türk bayrağı vardı. Taraftarlara ayrıca teşekkür ediyorum. Maç başından sonuna Başakşehir'i desteklediler ve şimdilik istediğimiz neticeyi aldık.

"30 nisan'a kadar maçlar seyircisiz oynanacak"
Bugün devletimizin en üst organı, Cumhurbaşkanlığımızın başkanlığında bir toplantı yapıldı ve yetkililer, otoriteler katıldı. Toplantı sonunda Türkiye ve tüm ligler için bir karar aldılar. 30 Nisan'a kadar maçlar seyircisiz oynanacak. Bizim bir tek görevimiz var, bu kararı uygulamak. Bunu Türkiye olarak yapmadık. Avrupa'da tüm ülkelerde bırakın maçları, ligler erteleniyor. Bizim şu andaki tercihimiz seyircisiz oynanması. İnşallah bunu uygulayacağız.

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