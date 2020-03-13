CHP İstanbul'da kavga büyüyor örgüt Ekrem İmamoğlu'na neden kızgın

CHP'de Büyük Kurultay'ın toplanıp toplanmayacağı konusunda belirsizlik yaşanırken İstanbul'da ise tam bir güç savaşı yaşanıyor. Belediye başkanları ikiye bölündü. Canan Kaftancıoğlu'nun 'tek kadın' yönetimine isyan büyüyor. Ekrem İmamoğlu'na yönelik eleştiriler ise bambaşka...

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CHP Genel Başkan seçimli Büyük Kurultay'a giderken İstanbul'da parti içi savaş giderek kızışıyor. CHP'li bir grup ilçe ve belediye başkanı Bakırköy'de toplanıp kurultay için yol haritası belirledi. Bu toplantının kendisinden habersiz yapılmasına kızan Canan Kaftancıoğlu, başkanları arayıp fırçaladı. Başkanlar Kaftancıoğlu'nun 'tek kadın' yönetiminin artık katlanılamaz hale geldiğinden yakındı. Bakırköy'deki toplantıda İstanbul Büşükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise “İşe alımlarda örgütün beklentilerinden çok MHP ve İYİ Partililerin isimleri kollamakla" suçlandı. İstanbul CHP'de yaşanan kavgaları Hürriyet yazarı Yalçın Bayer köşesine taşıdı. İşte o yazıdan bazı çarpıcı bölümler:

29 İlçe ve 7 belediye başkanı Yeşilköy'de toplandı

Önceki akşam Yeşilyurt Polat Renaissence otelinde İstanbul il başkanlığı ve büyük kurultay değerlendirme toplantısı yapıldı. Toplantıya 29 ilçe, 7 belediye başkanı katıldı. Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu’nun davetine Ali Kılıç (Maltepe), Battal İlgezdi (Ataşehir), Erdem Gül (Adalar), Turan Hançerli (Avcılar), Ali Rıza Akpolat (Beşiktaş), Kemal Deniz Bozkurt (Esenyurt) katıldılar. Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı yoktu.

Oğuz Kaan Salıcı ekibi toplantıya gelmedi

39 ilçe başkanından Kadıköy, Beylikdüzü, Küçükçekmece, Sarıyer, Beykoz, Şişli ve Üsküdar katılmadılar; Kartal, Büyükçekmece ve Sultanbeyli ‘mazeret’ bildirdiler. Katılmayan isimlerin Oğuz Kaan Salıcı’nın başını çektiği ‘10 Aralık Hareketi’ne yakın isimler olduğu dikkat çekiyor.

Bakırköy Belediye Başkanı'na Kaftancıoğlu'ndan fırça

Ev sahibi olarak bir konuşma yapan Dr. Kerimoğlu, bu toplantının yapılacağını duyan ve rahatsız olan il başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu’nun telefon ettiğini, “Büyük kurultay öncesi il başkanının bilgisi olmadan böyle bir toplantının yapılmasını doğru bulmuyorum” dediğini ve kızdığını söylüyor.

Kurultay kazanının ilk ateşi

Bu gelişmeler karşısında Kaftancıoğlu bugün kurultay delegelerini toplamaya karar veriyor. Bakırköy’deki toplantıda en çok eleştirilen isim Kaftancıoğlu oluyor. İl kongresine tek aday olarak çıkması, antidemokratik tavırları, Kılıçdaroğlu’nun desteği ile örgüte sırtını dönmesi ve bazı başkanları kapıda bekletmesi gibi eleştiriler...

İrademizi kurultayda kimseye teslim etmeyiz

“İstanbul il kongresinde, Kılıçdaroğlu’nun isteği üzerine Kaftancıoğlu’na ‘evet’ dedik, seçtik, ancak o iş orada bitti” diyen ilçe ve belediye başkanlarının, şimdiden “İrademizi kurultayda kimseye teslim edemeyiz, irade ilçe başkanlarınındır; aksi CHP’ye ihanet olur” çıkışı yapması, kulislerin daha da hareketleneceğinin göstergesi sayılıyor.

Ekrem İmamoğlu'na MHP'lileri işe alıyor eleştirisi

Bakırköy toplantısında Ekrem İmamoğlu da eleştirilen isimlerin başında yer aldı. “İşe alımlarda örgütün beklentilerinden çok MHP ve İYİ Partililerin isimlerinin kollanması, CHP’li ve ‘solcu’ isimlere ‘öcü’ gibi bakılması” eleştirileri hiç yabana atılacak gibi değil. İmamoğlu’na istenildiğinde ulaşılamaması başka bir yakınmaydı.