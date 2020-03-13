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Başakşehir’den Avrupa’da 8. galibiyet

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu’nda sahasında Kopenhag 1-0 mağlup eden Başakşehir, Avrupa’daki 29. maçında 8. galibiyetini elde etmiş oldu.

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Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında evinde Kopenhag’ı 1-0 yenerek rövanş için avantaj sağladı. Turuncu-lacivertliler, bu sonuçla Avrupa kupalarındaki 29. maçında 8. galibiyetini aldı.

Turuncu-lacivertli ekip, Avrupa sahnesinde bugüne kadar yaptığı 28 maçta 7 galibiyet, 8 beraberlik ve 13 mağlubiyet elde etmişti. Bu maçlarda 31 gol atan Başakşehir, kalesinde 42 gole engel olamadı.

Okan Buruk'un 5.galibiyeti
Turuncu-lacivertlilerin başında 11. Avrupa sınavına çıkan Teknik Direktör Okan Buruk da böylelikle 5. zaferini kazanmış oldu. Buruk, ilk 2 Avrupa maçına UEFA Şampiyonlar Ligi eleme turunda Olympiakos karşısında çıkmış ve rakibine 2 mücadelede de kaybetmişti.

Ardından UEFA Avrupa Ligi gruplarında yoluna devam eden Medipol Başakşehir, ilk maçta Roma'ya deplasmanda 4-0 yenilmiş, ikinci haftada Alman ekibi Mönchengladbach ile sahasında 1-1 berabere kalmıştı. Turuncu-lacivertli takım, Okan Buruk idaresinde Avrupa kupalarındaki ilk galibiyetini Wolfsberger'i 1-0 yenerek elde etti. Dördüncü müsabakasında deplasmanda Wolfsberger'i 3-0 yenen İstanbul temsilcisi, beşinci maçında ise sahasında Roma'ya 3-0 mağlup oldu.

Grubun son maçında deplasmanda Mönchengladbach'ı son dakika golüyle 2-1 yenen turuncu-lacivertli ekip gruptan çıkmayı başarmıştı. Buruk, son 32 turunun ilk mücadelesinde Sporting'e deplasmanda 3-1 kaybederken, rövanş maçını 4-1 kazanarak takımıyla birlikte adını son 16’ya yazdıran taraf olmayı başardı.

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