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Crivelli'den Medipol Başakşehir'e kötü haber

Başakşehir’in sahasında Kopenhag ile karşılaştığı maçın 73. dakikasında sakatlanan turuncu-lacivertli futbolcu Enzo Crivelli, oyuna devam edemedi ve yerini Robinho’ya bıraktı.

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UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında Medipol Başakşehir, evinde Kopenhag Bu zorlu mücadelenin 73. dakikasında turuncu-lacivertlilerin başarılı forveti Crivelli, girdiği bir pozisyonda sakatlık yaşayarak yerde kaldı.

Ayağa kalkamayan Fransız futbolcu, sedyeyle saha kenarına getirildi.

Crivelli’nin yerine ise Robinho oyuna dahil oldu.

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