HABER /  GÜNCEL
ADV Evin ihtiyaçları Şok ucuz
ADV Alışveriş festivali başladı

Kamu personelinin yurt dışına çıkışı durduruldu

Demirören Haber Ajansı

KAMU görevlilerinin yurt dışına çıkışlarının durdurulmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı genelgesi, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kaleme aldığı genelgede, Çin Halk Cumhuriyeti'nin Vuhan kentinde ortaya çıkan ve birçok ülkeye yayılan Kovid-19 (koronavirüs) salgınında bugüne kadar 130 bini aşkın vaka görüldüğü ve 5 bine yakın insanın hayatını kaybettiği hatırlatıldı.

Amaç virüsün yurt dışından ülkemize gelme ihtimalini en aza indirmek
Yüksek bulaşıcılığı ve aşısının ya da özel ilacının henüz geliştirilememiş olması nedeniyle hastalığın, insan sağlığına yönelik önemli bir tehdit olarak kabul edildiği belirtilen genelgede, şu ifadelere yer verildi:

"Sağlık Bakanlığı bünyesinde erken dönemde oluşturulan Koronavirüs Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda alınan sıkı tedbirlerle hastalığın ülkemize gelişi önemli ölçüde engellenebilmiştir. Bu durumun sürdürülebilir olmasını sağlamak ve virüsün yurt dışından ülkemize gelme ihtimalini en aza indirmek adına mezkur Kurulun önerileriyle yeni tedbirlerin hayata geçirilmesine devam edilmektedir."

Kamu personelinin yurt dışına çıkışı durduruldu
Genelgede, kamu hizmetlerinin yürütülmesinde herhangi bir soruna sebebiyet vermemek amacıyla tüm kamu görevlilerinin, görevlerine istinaden veya şahsi sebeplerle yurt dışına çıkışlarının durdurulduğu belirtilerek, "Zorunlu ve ivedi durumlarda yurt dışına çıkacak kamu görevlileri için Cumhurbaşkanlığına bağlı, ilgili ve ilişkili kamu kurum ve kuruluşlarında üst yönetici; bakanlıklar ile bağlı ilgili ve ilişkili kamu kurum ve kuruşlarında bakan; mahalli idarelerde (bağlı kuruluşları ile mahalli idare birlikleri dahil) validen izin alınacaktır" denildi.

İlgili Haberler
Türkiye'de ikinci koronavirüs vakası Sağlık Bakanı Koca açıkladı İbrahim Kalın 'koronavirüs' toplantısında alınan tedbirleri açıkladı
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Koronavirüse yakalanan ünlü aktör Tom Hanks ve eşinden ilk fotoğraf Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Koronavirisünde sevindiren haber! Çin’de ölüm sayısı ilk kez tek haneye düştü!
Türkiye'de ikinci koronavirüs vakası Sağlık Bakanı Koca açıkladı
Konya'da koronavirüs kavgası 'siz buraya koronavirüs mü getiriyorsunuz?'
CHP İstanbul'da kavga büyüyor örgüt Ekrem İmamoğlu'na neden kızgın
Okullarda tatil kaç gün? Ziya Selçuk açıkladı
TFF Başkanı Nihat Özdemir'den liglerin ertelemesi sorusuna yanıt
ÖNCEKİ HABERLER
Başakşehir’den Avrupa’da 8. galibiyet
Crivelli'den Medipol Başakşehir'e kötü haber
Okullar kaç gün tatil MEB 2020 okullar ne zaman yeniden açılacak?
Göksel Gümüşdağ: Ülke puanına önemli bir katkı sağladık
Arsenal'de korona virüs şoku!
Okullar bugün tatil mi 2020 sabah okul var mı son haber
Yorumlar 1 yorum